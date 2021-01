Milan Club Benevento: «Episodio isolato, tifoseria sannita non colpevole»

Attraverso un comunicato, il Milan Club Benevento ha fatto sapere più informazioni in merito alla vandalizzazione della sede

Alla Cortese attenzione dei Soci del Milan Club Benevento e degli Organi di stampa, in merito all’increscioso episodio che ha visto imbrattata la nostra storica sede ci teniamo a sottolineare che si tratta di un gesto isolato di una persona che ha voluto rendersi protagonista per una sera. Un episodio isolato che non ha visto la partecipazione della tifoseria organizzata sannita. Non ci sono mai stati, e mai ci saranno, contrasti con i nostri concittadini. Si tratta solo di una bravata.

Il Milan Club Benevento è una realtà ormai conosciuta e stimata per anni di partecipazione attiva all’interno del tifo organizzato rossonero, proponendosi come uno dei club più importanti in Italia fornendo assistenza, servizio e iniziative a sostegno dei milioni di tifosi rossoneri presenti e divisi nelle varie zone del Sud Italia.

Ci teniamo a sottolineare che l’accoglienza della squadra giunta in Città è stata svolta in totale rispetto dei protocolli di sicurezza, rispettando le distanze di sicurezza tra di noi e indossando regolarmente le mascherine.

Abbiamo in pochissimo tempo provveduto a sistemare e pulire il tutto in modo da poter rimettere in moto la nostra passione, i nostri incontri e le nostre attività.

Ringraziando tutti per la solidarietà ricevuta e nella speranza di poter quanto prima rientrare negli stadi per poter di nuovo dare voce e passione ai nostri sacrifici che quotidianamente mettiamo in campo a sostegno del nostro caro vecchio cuore rossonero.

Cordiali Saluti,

Milan Club Benevento.