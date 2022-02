Milan, ci vuole equilibrio: sbagliato dare giudizi affrettati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il pareggio in rimonta contro la Salernitana ha fatto riemergere i soliti giudizi catastrofistici: ci vuole equilibrio

Non bisogna nascondersi: il pareggio maturato ieri sul campo della Salernitana ha lasciato l’amaro in bocca in tutto l’ambiente rossonero. Il gruppo di Pioli non è riuscito a gestire la partita e ha lasciato all’Arechi due punti pesanti (ma potevano essere addirittura tre).

Tuttavia è come al solito sbagliato fare di tutta l’erba un fascio e gettare mesi di lavoro alle ortiche. I commenti della critica e dei tifosi vivono una profondo schizofrenia che poco a che fare col valore complessivo della rosa che non può cambiare tra una partita e l’altra. Lo stop ha sicuramente fatto male ma la stagione è lunga e fine febbraio non è il momento giusto per tirare le somme. Avanti dunque, con fiducia e coraggio.