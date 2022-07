Milan, Chukwuemeka piace moltissimo: tanta concorrenza

Il Milan ha messo gli occhi su Carney Chukwuemeka. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 2003 piace al club rossonero

Carney Chukwuemeka è il nome rimbalzato in queste ultime ore attorno al mondo Milan. La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse del club rossonero per il talentuoso classe 2003 dell’Aston Villa. I paragoni per lui si sprecano, da Pogba a Bellingham passando per Camavinga.

Il Milan crede molto in lui ed è in piena corsa per aggiudicarselo insieme ad altri top club come PSG e Barcellona. La scelta spetta al ragazzo, che non rinnoverà con l’Aston Villa il suo contratto in scadenza nel 2023. La richiesta del club inglese è di 20 milioni di euro, che però sembra destinata a ridursi.