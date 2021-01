Milan, chi si rivede: Boban con Galliani sugli spalti per Monza-Cosenza

L’ex dirigente del Milan immortalato insieme allo storico AD rossonero durante la gara tra Monza e Cosenza: visita di cortesia?

Il croato, munito di mascherina, è apparso vicino a Galliani. Colpo al cuore per tutti i tifosi rossoneri.

RIMPIANTO – Boban ha lasciato il Milan lo scorso marzo, licenziato per giusta causa dopo la sparata contro Gazidis alla Gazzetta. I rossoneri sono stati condannati a risarcire il croato per una cifra superiore ai 5 milioni di euro, con Gazidis pronto a presentare ricorso. Non certo un bel modo per concludere una grande storia d’amore.