Milan, che qualità! Primato assoluto in Serie A

In questo momento, il Milan detiene un primato assoluto in Serie A.

«Il Milan è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A in seguito a sequenze su azione di almeno 10 passaggi: otto, ben sei in più della Juventus (due), nonostante i bianconeri contino più sequenze di questo tipo terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria (60 contro le 49 dei rossoneri).»