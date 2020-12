Milan-Celtic, Ibrahimovic secondo mister: urla e sbracciate alla squadra

Ibrahimovic è stato di fatto un secondo tecnico in Milan-Celtic. Tantissime indicazioni e sbracciate arrivate dallo svedese ai compagni

Zlatan Ibrahimovic era il grande assente di Milan-Celtic. I compagni in campo non ne hanno così tanto risentito, ma lo svedese si è comunque fatto sentire, nel vero senso della parola.

Tantissime indicazioni, urla e sbracciate verso i giocatori in campo. Insomma, un secondo allenatore per i tanti giovani in campo. Soprattutto nei primi 15 minuti dove, in un immagine televisiva dopo il gol dello 0-2 Celtic, si vede chiaramente Ibra scuotere la testa e borbottare qualcosa sotto la mascherina.