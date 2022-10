Milan, Cardinale: «C’è troppa disparità con la Premier League»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione al convegno di New York Invest in Sport

LAVORO IN UN CLUB – «Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma possiamo dare un bel contributo».

ITALIA – «Ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia ad esempio non ci sono stadi nuovi dal 2011»

DIRITTI TV – «C’è disparità. Il valore dei diritti tv in Premier è triplo rispetto all’Italia e in Liga è doppio»

VISIONE – «I club ora sono aziende di entertainement. Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c’è grande differenza con la Premier»

LEGAMI CON ALTRI CLUB DI DIVERSI SPORT – «Io credo che si possano avere benefici strategici. Attraverso le sinergie puoi crescere. È tutto molto teorico ma per me c’è una logica.»

SUPERLEGA – «Dobbiamo occuparci della differenza tra Premier e A. Quando arrivi a certi livelli, tutto è molto politico. Il mio lavoro è abbassare testa e lavorare. È interessante però capire perché certe cose accadono».

DURATA DEL SUO LAVORO AL MILAN – «Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità. La durata del mio impegno? Non sono preoccupato dell’exit strategy».