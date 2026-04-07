News
Milan, Cardinale prepara i cambiamenti: valutazioni sull’intero organigramma societario. Gli scenari
Milan, Cardinale prepara i cambiamenti: valutazioni sull’intero organigramma societario da parte del proprietario del club. Gli scenari
Il Milan guarda al finale di stagione con un doppio obiettivo: conquistare la qualificazione in Champions League e pianificare il futuro del club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il proprietario rossonero Gerry Cardinale sarebbe pronto a fare valutazioni profonde sull’organigramma societario.
Valutazioni a fine stagione
Moretto spiega che, al termine della stagione, Cardinale analizzerà con attenzione la struttura del club, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale. L’idea sarebbe quella di capire se e dove intervenire per migliorare il funzionamento della società.
Secondo il giornalista, il Milan, nonostante le difficoltà incontrate nel corso degli ultimi anni, sarebbe vicino a centrare un traguardo importante come la qualificazione alla prossima Champions League, risultato che rappresenterebbe un segnale positivo per tutto l’ambiente rossonero.
Champions o meno, cambia poco
Dall’analisi emerge come le valutazioni non dipenderanno esclusivamente dal piazzamento finale. Moretto sottolinea infatti che, indipendentemente dalla qualificazione alla Champions, il proprietario di RedBird intende comunque riflettere sulla struttura del club.
In questo senso, sarebbe previsto un confronto diretto tra le parti, con Cardinale pronto a prendere decisioni sulla base di quanto osservato durante l’intera stagione.
Possibili scenari
L’obiettivo del Milan resta quello di crescere ulteriormente, sia in campo che fuori. Per questo motivo, eventuali modifiche all’organigramma potrebbero riguardare più aree, con l’intento di rendere il club ancora più competitivo e strutturato.
Al momento non ci sono decisioni definitive, ma la sensazione è che l’estate possa portare novità significative in casa rossonera, con Cardinale pronto a tracciare la linea per il futuro.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale