Milan, Canovi: «Adli un prospetto di alto livello, è malato di calcio»

Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato così del Milan e dell’arrivo di Yacine Adli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Ho la fortuna di conoscerlo personalmente. E’ un calciatore che è malato di calcio e cerca sempre di migliorarsi. La cosa è che non gli si può chiedere già di essere Pogba per esempio. E’ un prospetto di grandissimo livello e con buone prospettive. Bisogna vedere in che modo si comporterà in una grande squadra. Si ritorna sempre al discorso che ai giovani va dato tempo. Bisognerà avere la pazienza che la Juventus ha avuto con il primo Pogba.»