Milan Campione d'Italia, Romagnoli: «Orgoglioso di questa squadra, sul futuro...»

Alessio Romagnoli ha festeggiato il suo primo scudetto con la maglia del Milan: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Alessio Romagnoli ha dichiarato:

«Credo che sia meritato, son tanti anni che soffro e ora ce lo godiamo fino alla fine. Ringrazio tutti, è stato un momento indimenticabile. Non so cosa farò, sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Siamo i più forti e lo abbiamo dimostrato».