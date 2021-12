Milan, non c’è due senza tre: dopo Kjaer e Tomori, nuovo colpo a gennaio

Il grave infortunio di Kjaer constringe il Milan a tornare sul mercato. I precedenti in difesa nel mercato di gennaio fanno ben sperare

Il Milan ha chiuso il 2021 e il girone d’andata di Serie A al secondo posto in classifica con 42 punti alle spalle dei cugini neroazzurri a quota 46. I giocatori rossoneri finalmente possono riposarsi, sfuttando la sosta natalizia, dopo mesi di impegni e sacrifici tra campionato e Champions League. In Via Aldo Rossi, al contrario, è il momento di fare sul serio. La dirigenza rossonera sarà impegnata

Impresa tutt’altro che facile. I nomi che circolano sono tanti: da Milenkovic della Fiorentina (vero sogno della dirigenza rossonera, valutato circa 20 milioni), sino a Christensen e Sarr del Chelsea, a Luiz Felipe della Lazio o Bremer del Torino, ma occhio anche alle giovani promesse, supervisionate da Moncada: Badiashile del Monaco e lo svizzero Omeragic dello Zurigo o ad affari low cost come il ritorno di Caldara. In cima alla lista però sembra esserci Botman.

COLPO ALLA TOMORI – Il giocatore 21enne piace non poco a Pioli e alla dirigenza rossonera. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, cifra alta che però non spaventa Maldini e Massara. Questi ultimi potrebbero proporre al club francese un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, come fatto con Tomori lo scorso anno.

PRECENDENTI – A far ben sperare i tifosi rossoneri ci sono gli ultimi due acquisti proprio nel reparto centrale di difesa arrivati durante il mercato di gennaio. Uno è proprio Tomori che ci ha messo pochi mesi per entrare nel cuore dei supporter del ‘Diavolo’ scalzando anche Romagnoli e affiancando Kjaer al centro della difesa. Nella sessione precedente era arrivato insieme a Ibrahimovic proprio il difensore danese tra lo scetticismo generale dopo un periodo non facile all’Atalanta di Gasperini. Che Botman possa essere il colpo che fa continuare questa striscia? Del resto non c’è due senza tre.