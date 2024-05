Milan Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di campionato

Milan Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match valevole per la 36esima giornata di campionato

Domani sera il Milan ospiterà il Cagliari nella sfida in programma alle 20:45 a San Siro e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante per il club rossonero, che in caso di vittoria strapperà ufficialmente il pass per la prossima edizione della Supercoppa italiana.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati potranno seguire in diretta su DAZN e Sky Sport e in streaming sull’app di DAZN.