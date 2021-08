Highlights e Gol Milan Cagliari: le immagini del match – VIDEO

Due su due. Alla prima in campionato davanti ai propri tifosi a San Siro il Milan centra la seconda vittoria consecutiva tendondo il passo delle altre big che hanno vinto. Battuto il Cagliari 4-1, decisiva la doppietta di Giroud, la punizione di Tonali e il tiro di Leao deviato in porta da Brahim Diaz.

La società rossonera ha riproposto con un tweet i gol e gli highlights della serata: «Non potevamo sognare un ritorno migliore a San Siro: riviviamo insieme tutte le emozioni di Milan Cagliari»

