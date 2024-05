Milan Cagliari: ballottaggio per Pioli verso il match, ecco chi può sostituire Loftus Cheek

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Cagliari. In vista del match di sabato, ballottaggio per Pioli

Dopo il pareggio contro il Genoa, il Milan mette nel mirino i tre punti contro il Cagliari anche per centrare matematicamente la qualificazione alle Final Four della Supercoppa Italiana. In vista del match ballottaggio per Pioli per sostituire l’infortunato Loftus Cheek:

come riportato da Sky Sport l’allenatore potrebbe scegliere di puntare su Okafor e non Chukwueze, partito invece titolare domenica a San Siro.