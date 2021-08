Milan Cagliari, obiettivo clean sheet per i rossoneri: la statistica

Milan Cagliari, obiettivo porta inviolata per i padroni di casa: i rossoneri ambiscono a un record registrato cinque anni fa. La statistica

Nella partita di domani sera contro il Cagliari il Milan avrà un motivo in più per cercare di terminare la gara senza subire reti. Questo per ambire a un piccolo record personale stabilito ormai cinque anni fa.

I rossoneri hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro i rossoblù in Serie A TIM, e l’ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet di fila nel torneo è stata il Chievo nel 2016 (sette).