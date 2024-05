Milan Cagliari, i giornali in coro: «Fa imbestialire San Siro, quanti pasticci! È lui il peggiore in campo»

Milan Cagliari, i giornali in coro: «Fa imbestialire San Siro, quanti pasticci! È stato lui il peggiore in campo». I dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non sembra avere particolare dubbi su chi sia stato il peggiore in campo nel corso della sfida che il Milan ha vinto ieri sera a San Siro contro il Cagliari.

5 in pagella per Musah, così giustificato: innesca l’azione del 2-0, ma quanti pasticci – si legge – Un tocco in più, sempre e comunque: fa imbestialire spesso San Siro e si perde Nandez sul gol.