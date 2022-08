Milan, buone notizie da Origi: oggi parte di allenamento in gruppo

Buone notizie per il Milan da Divock Origi. Oggi il belga ha svolto parte di allenamento in gruppo. Le ultime in vista dell’Udinese

Come riportato da Sky Sport, Divock Origi ha oggi svolto per la prima volta una parte di allenamento con il resto del gruppo a Milanello. L’attaccante belga ha saltato solo la partitella finale ed ora spera nella convocazione per il match con l’Udinese, anche se resta ancora in dubbio.

Ancora lavoro personalizzato per Giroud, che però dovrebbe farcela per la gara con i friulani. Fisioterapia invece per Tonali, che sarà valutato giorno dopo giorno.