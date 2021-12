Milan Botman: il cartellino si aggira sui 25-30 milioni, le ultime

Il Milan è interessato a Botman, difensore 21enne del Lille. Il cartellino del ragazzo si aggirerebbe sui 25-30 milioni di euro

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi potrebbe puntare sul prestito con diritto di riscatto, in modo tale da valutare bene le caratteristiche e forza del giocatore.