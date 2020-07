Milan-Bologna, Pioli punta anche sui panchinari: Leao e Paquetà

Milan-Bologna, Stefano Pioli punta forte anche sui panchinari: Rafael Leao e Lucas Paquetà pronti a subentrare per fare la differenza

Rafael Leao e Lucas Paquetà saranno le armi segrete di Stefano Pioli questa sera: il tecnico parmigiano ha preparato una formazione granitica per affrontare la squadra di Sinisa Mihajlovic, ma con il passare dei minuti (soprattutto se il risultato dovesse mantenersi bloccato) saranno proprio i due giovani talenti gli uomini chiamati a fare la differenza.

Paquetà è uscito acciaccato nella sfida contro il Parma ma il recupero è stato ottimo, nonostante questo Stefano Pioli ha deciso di risparmiargli l’inizio del match per poterlo sfruttare a partita in corso. Per Rafael Leao invece il discorso è parzialmente diverso: il portoghese ha deluso l’ultima volta che è stato chiamato in causa da titolare, oggi avrà l’occasione di rifarsi.