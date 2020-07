Infortunio Paquetà, l’immagine che rivela le sue condizioni – FOTO

Infortunio Paquetà, sospiro di sollievo per il Milan che potrà presto poter contare nuovamente sul centrocampista brasiliano in campo

A rivelare le sue reali condizioni è lo stesso Lucas Paquetà che attraverso una storia social che lo ritrae steso sui lettini di Milanello ha chiarito che stando agli esami strumentali l’infortunio al legamento collaterale è solo un’infiammazione:

«Ringrazio tutti voi per i messaggi, nell’esame non c’è niente di grave, solo una brutta infiammazione! Continuerò nel recupero per essere pronto già per la prossima partita».