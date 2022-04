I precedenti tra Pioli e Mihajlovic prima della sfida di questa sera a San Siro

Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic si affronteranno questa sera in Milan Bologna per la quattordicesima volta in carriera.

Come riporta Opta, nei tredici confronti precedenti sono 8 i successi di Pioli, 3 quelli di Mihajlovic e due i pareggi.