Milan-Bologna: il precedente del 21 settembre 2009

Corsi e ricorsi storici; esattamente undici anni fa, il 21 settembre 2009, il Milan affrontava il Bologna a San Siro esattamente come accadrà questa sera. Era il Milan targato Leonardo, quello del 4-2-e fantasia con Seedorf, Ronaldinho e Pato alle spalle di Borriello (o Huntelaar, ndr).

Quel pomeriggio a San Siro, però, fu decisiva la zampata di Clarence Seedorf per avere la meglio sulla formazione felsinea, come ricorda l’account ufficiale Twitter rossonero:

#OnThisDay in 2009 🗓️

#MilanBologna: Seedorf steps up for the winner (not without a late scare 😥)

Sbagliano tutti, Seedorf no (con brivido finale! 😥)

#SempreMilan pic.twitter.com/H5HlZ9sBFW

— AC Milan (@acmilan) September 20, 2020