Milan Bologna, Ibrahimovic arma in più: contro i rossoblù è scatenato

Nella partita di lunedì sera, Milan Bologna, Zlatan Ibrahimovic potrebbe rappresentare l’arma in più dei rossoneri. Come riportano i dati della Lega Serie A:

«Zlatan Ibrahimovic ha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di Serie A TIM disputate contro il Bologna: per lui tre reti (inclusa una all’andata) e due assist in quattro sfide contro gli emiliani dal suo ritorno al Milan».