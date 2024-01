Milan Bologna, non finiscono i guai per Thiago Motta: infortunio per Saelemaekers

Milan Bologna, non finiscono i guai per Thiago Motta: infortunio per l’ex rossonero, Saelemaekers: le condizioni del belga

Il Bologna continua a perdere pezzi importanti in vista del match contro il Milan della ventiduesima giornata di campionato. I rossoblù non giocheranno settimana prossima il ventunesimo turno, che sarà posticipato al 14 febbraio per via della Supercoppa italiana a cui parteciperà anche la Fiorentina.

Brutte notizie per Thiago Motta dal match di oggi contro il Cagliari: dopo aver perso Posch per squalifica, il tecnico rischia di perdere anche Alexis Saelemaekers. Il belga, ex rossonero, è fermo ai box per infortunio: ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra.