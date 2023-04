Milan Empoli: Bennacer, Krunic e il fattore ex

Il Milan sfiderà domani l’Empoli a San Siro. Sono tre gli ex di turno della partita, la statistica del match

Due elementi importanti del centrocampo del Milan, Ismaël Bennacer e Rade Krunić, hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia dell’Empoli: per l’algerino 37 partite nel 2018/19, per il bosniaco 80 presenze con 8 gol.

Un ex rossonero tra le fila dell’Empoli, Mattia Destro: l’attaccante ha collezionato 15 presenze e 3 gol nella Serie A 2014/15, e da avversario è andato a segno cinque volte (l’ultima ad aprile 2021) contro il Milan