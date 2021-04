Milan-Benevento: Pioli cambia il modulo, ecco le ultime

Sabato il Milan affronterà il Benevento. Stefano Pioli cambia qualcosa a livello tattico, avvicinando Zlatan Ibrahimovic ad Ante Rebic

Sabato il Milan sfiderà il Benevento nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non farà nessuna rivoluzione ma qualche piccolo cambiamento tattico.

Dal 4-2-3-1 potrebbe passare al 4-2-2-2, con Rebic accanto a Ibrahimovic e la coppia Calhanoglu-Saelemaekers alle spalle delle due punte.