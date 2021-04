Milan-Benevento, a caccia di un gol contro il suo passato: l’ex della partita

Ecco tutti gli ex della gara di questo sabato sera tra Milan e Benevento. Il match di San Siro mette in palio punti fondamentali

Il match tra Milan e Benevento mette in palio punti chiave per il finale di stagione di entrambe le squadre, impegnate rispettivamente nella corsa Champions e salvezza. Tra le fila dei campani due ex rossoneri cercano lo scherzetto.

Oltre all’indimenticabile Filippo Inzaghi, seduto sulla panchina sannita, a guidare l’attacco degli ospiti sarà con tutta probabilità Gianluca Lapadula. L’attaccante italocileno ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2016/17 segnando 8 gol in 29 partite.