Milan, senti Corsi: «Baldanzi? Prezzo dipende da chi ce lo chiede»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi parla così di Tommaso Baldanzi, obiettivo di calciomercato del Milan

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi parla così di Tommaso Baldanzi, obiettivo di calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.

«Quanto vale non è tanto il prezzo che possiamo fare noi. Il prezzo lo fa chi lo chiede. Se ce lo chiedesse l’Arsenal è un discorso, e comunque non ce lo ha chiesto l’Arsenal. Se ce lo chiede una squadra italiana che fa la Champions il prezzo sarà un altro. Vedremo che prospettive ci saranno. Noi comunque pensiamo di potercelo godere ancora un anno. Pensiamo che sia lui sia Fazzini debbano ancora completarsi prima di tutto dal punto di vista fisico. Ci vogliono 24-30 mesi per la maturazione. Loro lavorano da un anno con la prima squadra. C’è interesse? Interesse e apprezzamento da più parti in Italia e all’estero quello sicuramente».