Calciomercato Milan, la situazione di Bakayoko: le ultime. Il giocatore rossonero non trova una nuova meta per andare in prestito

Bakayoko, un giocatore senza meta. Il giocatore è oramai ai margini di ogni progetto rossonero e si cerca un nuovo club per lui. Tuttavia, questi non sono interessati, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il suo ingaggio si aggira sui 2,5 milioni e la lunga assenza dai campi, non attraggono potenziali nuovi club interessati. Probabile a questo punto che il giocatore termini la stagione a Milanello.