Milan, Bakayoko in uscita: ma il mercato è immobile

Tiemouè Bakayoko sta vivendo questa stagione da separato in casa al Milan. Si cerca una soluzione per il francese

Tiemouè Bakayoko è un separato in casa a Milanello. Il centrocampista francese non rientra ormai da tempo nel progetto di Stefano Pioli, che lo ha di fatto messo fuori rosa. Il giocatore, di proprietà del Chelsea, non ha fin qui mai messo piede in campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per lui si cerca una soluzione in uscita già a gennaio. Il mercato intorno a lui però è immobile.