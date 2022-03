Milan, attenzione! Il Cagliari ha una cosa in comune con le big del campionato

La squadra di Walter Mazzarri è accomunata ad alcune delle big del massimo campionato italiano

Non è stata la partita che i tifosi del Cagliari si aspettavano. La sconfitta contro lo Spezia pesa e i rossoblù tornano sotto esame dopo il fantastico avvio di 2022. Sky Sport mette in evidenza un dato che accomuna il club isolano ad alcune big del campionato: il Milan, la Juventus e il Napoli (a cui aggiungere anche Bologna e Torino).

Joao Pedro e compagni hanno segnato lo stesso numero di reti allo scadere: due in totale. I due gol sono arrivati in due partite: all’ottava giornata contro la Sampdoria grazie al capitano italo brasiliano e alla ventunesima giornata contro il Bologna grazie al gol di Gaston Pereiro. La prossima squadra che i sardi affronteranno sono i rossoneri di Stefano Pioli, in lotta per lo scudetto e vittorioso nell’ultimo match di Serie A contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.