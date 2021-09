Convocati Milan Atletico Madrid: Florenzi recuperato, out Kjaer

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro l’Atletico Madrid, valida per la seconda giornata del gruppo B di Champions League.

FUORI KJAER – Nell’elenco spicca l’assenza di Simon Kjaer, non ancora al meglio dopo l’infortunio accusato contro la Juventus. Regolarmente presente invece Alessandro Florenzi che ha smaltito del tutto la botta al ginocchio rimediata contro il Venezia. Ancora out Zlatan Ibrahimovic.

L’ELENCO COMPLETO:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

📋 The squad for tonight’s primetime showdown 🏟️

📋 I rossoneri convocati per #MilanAtleti 🏟️ #SempreMilan #UCL pic.twitter.com/WHa7LbfvQ0

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2021