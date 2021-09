Milan Atletico Madrid: ecco l’ultima volta degli spagnoli a San Siro

Milan Atletico Madrid: ecco quando risale l’ultima visita dei colchoneros allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Il precedente

In occasione di Milan Atletico Madrid, la squadra del Cholo Simeone torna a Milano in quel di San Siro. L’ultima volta dei colchoneros alla Scala del Calcio non fu né contro il Milan né contro l’Inter.

Infatti, l’ultimo precedente dell’Atletico Madrid a Milano risale al 2016, in occasione della finale di Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti. In quell’occasione, gli uomini di Simeone persero ai calci di rigore il derby contro i blancos.