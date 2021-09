Infortunati Milan: da Ibra a Bakayoko la carica da bordocampo ai compagni

Sono infortunati ma fanno sentire comunque il loro sostegno alla squadra. Da Ibra a Bakayoko la carica da bordocampo ai compagni

Gruppo unito. Non è un mistero che il Milan di Pioli sia un gruppo più unito che mai. La dimostrazione arriva anche nella partita di San Siro contro l’Atletico Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League.

Anche se non possono essere del match, gli infortunati rossoneri, da Ibrahimovic a Bakayoko, passando per Castillejo, Kjaer e Krunic sono tutti a bordocampo per sostenere la squadra.