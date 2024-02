Milan Atalanta: Gasperini rischia di dover fare a meno di un big, le ultime

Il prossimo impegno in campionato del Milan sarà contro l’Atalanta. In vista del match contro i rossoneri Gasperini potrebbe non avere un big

Domani l’Atalanta è pronta a ritornare a lavoro in quel di Zingonia per preparare al meglio la gara contro il Milan: uno scontro diretto non solo per la Champions, ma anche per il terzo posto analizzando la classifica.

Il programma a Zingonia prevederà una seduta al pomeriggio, e sulla situazione infortuni c’è da valutare accuratamente l’attaccante Ademola Lookman: fermo per una distorsione alla caviglia, ma con la possibilità di rientrare. Si attendono aggiornamenti.