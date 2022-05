Milan Atalanta: il dato che spaventa Pioli verso il match di San Siro contro la Dea

L’Atalanta a San Siro? Per il Milan è diventata un tabù: i rossoneri non battono i bergamaschi in casa da 8 anni (3-0 con doppietta di Kakà e gol di Cristante il 6 gennaio 2014). Da allora il bilancio è di 3 sconfitte e 4 pareggi.

Pioli dovrà cercare di sovvertire questo inquietante trend per volare verso lo scudetto.