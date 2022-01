Milan, arriva Lazetic: il Corriere dello Sport lo battezza: «Nuovo Vlahovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha chiuso il colpo per il baby Marko Lazetic. L’attaccante classe ’04 arriva dalla Stella Rossa, per lui paragoni importanti

Il Milan chiude il primo colpo in entrata del suo mercato invernale, ma non si tratta del difensore. Arriva dalla Stella Rossa il promettente attaccante Marko Lazetic, classe ’04 dalle grandi speranze e che in patria ribattezzano come nuovo Vlahovic.

Paragoni importanti per lui, nipote di Nikola (in Serie A tra il 2002 ed il 2008). Arriva per 4 milioni + 1 di bonus ed il 10% sulla sua futura rivendita.