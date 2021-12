Milan, aperte le votazioni per il gol del mese: i quattro candidati – VIDEO

Ecco i candidati al miglior gol del Milan nel mese di dicembre. Si tratta delle reti di Junior Messias contro il Genoa, Alexis Saelemaekers contro la Salernitana, Zlatan Ibrahimovic contro l’Udinese e Miriam Longo contro la Juventus. Aperte le votazioni.

🔝 Goal of the Month 🗓️

4 goals to choose between, only one to be the winner: Vote now!

Quattro gol tra cui scegliere il più bello di dicembre: votate!#SempreMilan pic.twitter.com/SKkvCqLSud

— AC Milan (@acmilan) December 27, 2021