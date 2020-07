Milan, almeno due gol segnati in 7 partite consecutive: non accadeva dal 2009

Con la vittoria di ieri sera contro il Parma per 3-1, sono 7 partite consecutive in cui il Milan segna almeno due gol: non accadeva dal 2009

La vittoria di ieri sera contro il Parma, per 3-1, ha regalato al Milan l’aggancio in classifica al Napoli sesto (entrambe le squadre ora sono a quota 53 punti). Gli uomini di Pioli sono in salute, probabilmente la seconda squadra più in forma del campionato dopo l’Atalanta.

A testimonianza delle parole intervengono prontamente numeri e statistiche: nelle 7 partite disputate dalla ripresa del campionato (da inizio giugno), i rossoneri hanno sempre segnato almeno due gol. E’ la miglior serie dopo quella del 2009 (8).