Milan, al Marassi contro un Genoa ferito: mai così male il Grifone

Un Genoa ferito affronterà questa sera il Milan: il Grifone non è mai partito così male nell’era dei tre punti

Solo sei punti per il Genoa in questo campionato: i liguri non hanno mai fatto peggio nelle prime 11 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (sei anche nel 2017/18). Il Grifone è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato.

Tra le squadre di questo campionato, il Genoa è quella che da più tempo aspetta un clean sheet (otto turni).