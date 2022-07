Milan, Adli si prende la scena: tocchi e giocate già da ricordare

Yacine Adli si prende subito la scena al Milan. Il neo arrivato è tra i più positivi in queste settimane di raduno

Yacine Adli sta convincendo tutti al Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2000 sta stupendo tutto l’ambiente in queste settimane di raduno. Si conosceva già il suo enorme talento, ma non si pensava ad un adattamento così rapido.

Nelle amichevoli dispensa giocate da urlo. Segna poco, ma è il classico giocatore per cui i tifosi pagherebbero il prezzo del biglietto.