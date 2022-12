Milan, Adli: dalla soluzione in prestito alla conferma. Il rossonero rimarrà a Milano, ma il suo futuro è ancora in bilico

La conferma fino alla fine dell’anno è la notizia che è stata portata in dono ad Adli in questo Natale. Come scrive calciomercato.com, però, il Milan ha cercato diverse collocazioni per lui.

Il rossonero, infatti, doveva partire in prestito: c’era la Cremonese su di lui, ma il giocatore non era interessato. Altre offerte arrivavano dalla Francia, ma la società preferiva che rimanesse nel campionato italiano, così che si potesse ambientare. Alla fine, però, sembra che si sia optato per la soluzione della conferma.