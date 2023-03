Milan, si va verso l’addio a San Siro: in pole per il nuovo stadio c’è zona La Maura. Quest’ultima rimane favorita a Sesto e San Donato, mentre il futuro del Meazza è incerto

Milan e Inter sembrano intenzionate a dire addio a San Siro e costruire un nuovo stadio, ognuno però verso un progetto in solitaria. Nell’incontro fatto a Palazzo Marino, la società rossonera, rappresentata da Scaroni, ha dichiarato ufficialmente il suo interesse per la zona dell’Ippodromo La Maura.

Secondo il Corriere della Sera, quest’ultima è la zona in pole per i rossoneri; dietro ci sono San Donato e Sesto San Giovanni. Mentre dubbi incombono sulla struttura di San Siro: con il nuovo scenario, può non essere abbattuto, ma potrebbe rimanere vuoto, senza alcune squadra che vi giochi.