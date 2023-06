Milan, dopo Maldini e Massara addio anche di Pioli? Il retroscena! Il tecnico starebbe pensando a lasciare il club

Il Milan ha confermato Stefano Pioli. Dopo l’addio di Maldini e Massara, Cardinale ha fiducia nel tecnico rossonero.

👉Dopo l'addio di #Maldini e #Massara la posizione di #Pioli non sembra essere a rischio per la proprietà , ma l'allenatore sta riflettendo ugualmente se proseguire o lasciare il #Milan — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 6, 2023

#Pioli non si dimetterà da allenatore del #Milan — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 6, 2023

Come riporta Antonio Vitiello su Twitter, l”allenatore sta riflettendo ugualmente se proseguire o lasciare il Milan. Ha deciso, però, di non lasciare il club e di non dimettersi.