Milan, a Manchester così: il punto tra recuperi ed esclusioni, il tutto chiaramente in attesa della rifinitura, ultimo allenamento prima della partenza verso l’Inghilterra. Vediamo un po’ come arriverà la squadra a Manchester secondo Gazzetta dello sport.

HERNANDEZ C’È- Partiamo dalla porta, Donnarumma non si discute. Per quanto riguarda la linea di difesa, rientra Theo Henrnandez, ieri si è allenato in gruppo, il fastidio al Perone che lo aveva escluso dalla gara di Verona è stato smaltito. Panchina per Dalot (di proprietà United). Al centro ballottaggio tra Romagnoli e Tomori, con Calabria a destra e Kjaer quasi sicuro.

OK ANCHE TONALI- In mediana rientra Tonali al fianco di Kessie ma i problemi maggiori sono davanti con Rebic, Ibra e Mndzukic ancora out. L’attacco affidato a Leao, fuori anche Hauge, escluso dalla lista Uefa.