Milan, a Cagliari in emergenza ma con Ibra dal primo minuto, questa la consolazione per Pioli che dovrà fare a meno di sette giocatori, come sottolinea questa mattina Gazzetta dello sport.

THEO E CALHA SU TUTTI- “A Cagliari– si legge a pag. 12- l’assenza di due giocatori chiave come Calhanoglu e Theo si farà sentire. Unica consolazione, non da poco, il rientro a tempo pieno di Ibrahimovic, che dopo il lungo infortunio ha concluso il suo rodaggio ed è pronto a tornare in pista da protagonista”.

IL CAGLIARI NON STA BENE- Di Francesco, reduce da cinque sconfitte consecutive, si consolerà invece con l’acquisto di Duncan, abile ed arruolabile fin da subito, data la necessità di invertire immediatamente la rotta, anche se contro un avversario quasi impossibile in questo momento.