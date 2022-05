Ecco quanti punti ha guadagnato il Milan a San Siro e quanti in trasferta

A differenza della passata stagione in cui il rendimento fuori casa del Milan in campionato era nettamente superiore rispetto a quello a San Siro, quest’anno la differenza non è così netta.

La formazione di Stefano Pioli, in questa stagione, ha conquistato 37 punti a San Siro e 43 lontano dalle mura amiche.