Milan: 18 punti in più rispetto lo scorso anno, Pioli viaggia a ritmo scudetto

Il Milan ha conquistato 18 punti in più rispetto allo scorso anno. La squadra rossonera sta viaggiando molto velocemente, obiettivo…

Il Milan ha guadagnato ben 18 punti in più rispetto allo scorso anno: 46 contro 28. Una realtà quella rossonera sempre più convincente, partita nel 2018 nella stagione semidisastrosa dell’era Yonghong Lì, sino ad oggi, con Elliott proprietario e il duo Maldini-Massara protagonista assoluto sul mercato.

Gli innesti di esperienza e gioventù e la conferma di un allenatore competente come Pioli hanno fatto il resto. Il Milan ha le qualità per andare sino in fondo, ovviamente da Via Aldo Rossi filtra sempre cautela: il primo obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League, poi eventualmente…