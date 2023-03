Tottenham Milan, è Maignan l’MVP dei tifosi – FOTO

I tifosi del Milan hanno indicato Mike Maignan come MVP della sfida di ieri sera contro il Tottenham in Champions League.

Il portiere è stato decisivo con un miracolo su Kane nel finale di partita.

A goalkeeping masterclass from Mike: our MVP from #TOTACM 🥇

Magico Mike! 🦅

— AC Milan (@acmilan) March 9, 2023