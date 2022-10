Messias titolare col Verona? Un dato incoraggia Pioli a schierare il brasiliano titolare al Bentegodi

Junior Messias, in ballottaggio con Krunic, potrebbe partire dal primo minuto contro il Verona facendo così ritorno in campo per la prima volta dopo l’infortunio.

Il brasiliano ha partecipato attivamente ad almeno un gol in tutte e tre le sfide giocate in Serie A TIM contro l’Hellas Verona: rete all’andata e al ritorno con il Crotone nel torneo 2020/21, assist al Bentegodi nel match di maggio.